Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estão a socorrer dois feridos ligeiros, resultantes de um acidente ocorrido em Santa Cruz, por volta das 16 horas.

O caso ocorreu na Rua do Cano, envolvendo uma viatura, acabando por deixar uma das ocupantes encarcerada no interior do carro.

Apesar do sucedido, ao que tudo indica, os ferimentos sofridos serão ligeiros.

As informações ainda são algo escassas, mas tudo indica que os dois feridos deverão ser transportados para o Hospital para observação.