Um homem com idade compreendida entre os 60 e os 70 anos sofreu esta tarde um acidente de viação em Santa Cruz e ficou encarcerado no interior do automóvel.

O condutor perdeu o controlo do carro na zona do Janeiro e embateu contra uma parede. O alerta foi dado aos Bombeiros Municipais de Santa Cruz que, juntamente com a EMIR, prestaram socorro à vítima e asseguraram o seu transporte de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.