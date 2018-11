Acidente em Machico deixa idosa encarcerada

O acidente ocorrido esta tarde na Viaexpresso de Machico, no túnel das Cales, provocou um ferido. A vítima, uma mulher de 94 anos, teve mesmo de ser retirada do automóvel com recurso a material de desencarceramento, num trabalho realizado pelos Bombeiros Municipais de Machico.

A idosa queixava-se de dores nas costas. Foi imobilizada em plano duro e transportada de ambulância para o Centro de Saúde de Machico onde, após uma avaliação médica, foi decidido que teria de seguir para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Quanto aos dois veículos envolvidos no acidente sofreram danos consideráveis.