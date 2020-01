Acidente em Câmara de Lobos faz um ferido

Uma viatura despistou-se esta tarde no túnel da Nova Cidade, em Câmara de Lobos, por volta das 13 horas.

O condutor, único ocupante do veículo, saiu do carro pelos seus próprios meios, mas apresentava alguns ferimentos e teve de ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Como as ambulâncias de Câmara de Lobos estavam noutros serviços a vítima foi levada numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa. Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estiveram no local com uma viatura de desencarceramento que não chegou a ser utilizada.