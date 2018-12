Um acidente ocorrido esta manhã na Rua João Paulo II, no Funchal, provocou danos materiais ligeiros em três viaturas.

De acordo com o que foi possível apurar, o sinistro ocorreu junto a uma passadeira, na via que liga o Caminho do Amparo à Rua Dr. Pita, sentido Funchal/Amparo.

O acidente provocou danos materiais e aparentemente não houve feridos a registar.