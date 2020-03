Um homem, cuja idade não foi possível apurar, pediu socorro esta manhã, depois de se ter envolvido num acidente de viação em Santa Rita.

Quando os Bombeiros Sapadores do Funchal lá chegaram a vítima já não se encontrava no local do acidente, mas queixava-se de dores num membro inferior e foi encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.