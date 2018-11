Acidente de trabalho no Parque Empresarial de Câmara de Lobos manda homem para as urgências

Está a caminho do serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça um homem que na última hora foi atingido por placa metálica no Parque Empresarial de Câmara de Lobos. A acidente de trabalho deu-se perto das 9 horas da manhã, por razões desconhecidas. Faltavam dois minutos para a hora certa quando soou o pedido de socorro no quartel dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que prontamente fez deslocar para o local uma ambulância de socorro. A vítima de acidente de trabalho apresenta suspeita de fractura de membro superior.