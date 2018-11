Uma funcionária do Madeira Shopping bateu com a cabeça num ferro, este domingo, pelas 11 horas.

O impacto acabou por fazer com que os Bombeiros Voluntários Madeirenses fossem chamados ao local e transportassem a mulher até ao Hospital Central do Funchal.

Ainda segundo o relatório de intervenções prestadas por esta corporação há a registar seis serviços pré-hospitalares e ainda o patrulhamento no âmbito do POCIF com duas equipas a trabalhar durante 24 horas.