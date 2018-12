Um trabalhador da obra da nova unidade hoteleira em construção na Avenida do Infante sofreu esta tarde um corte na cabeça após ter sido vítima de queda de um escadote. A vítima, de 49 anos, foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, pouco depois de ter soado o alerta (14:42). Apesar de combalido pelo impacto no solo, o ferido encontrava-se consciente e orientado, tendo já dado entrada no serviço de urgências do Hospital Central do Funchal.