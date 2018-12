Acidente de trabalho em unidade hoteleira em construção na Avenida do Infante

Acidente de trabalho numa obra de uma unidade hoteleira localizada na Avenida do Infante, vitimou, esta manhã, um homem com cerca de 50 anos, ferido num membro superior.

Faltavam poucos minutos para as 10 da manhã quando o trabalhador sofreu um corte que terá atingido quatro dedos numa das mãos. Prontamente assistido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, pouco depois o ferido dava entrada nas urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Desconhece-se as circunstâncias que terão originado o acidente.