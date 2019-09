Um motociclista foi socorrido esta manhã na sequência de um despiste quando seguia na via rápida no sentido Santa Cruz-Funchal. O acidente deu-se ao quilómetro 24, na subida do Caniço. Segundo as informações disponíveis, sem grande gravidade.

O condutor terá perdido o controlo sobre a moto e o motociclo foi parar à berma direita. O alerta foi dado cerca das 8h35. Para o local foram enviados os Bombeiros Municipais de Santa Cruz com uma ambulância.