Um acidente de viação esta manhã na via rápida na Ponte do Livramento, a poucos metros da saída para a Pena, no sentido Câmara de Lobos-Funchal, está a dificultar a vida aos automobilistas. O choque não terá provocado feridos, apenas danos ligeiros, mas está a condicionar o trânsito e a provocar filas, para desespero de quem tem de cumprir horários.