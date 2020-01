Um choque entre duas viaturas ligeiras, ocorrido há instantes no túnel da Cruz Vermelha, no Funchal, deixou o trânsito cortado entre a Cruz Vermelha e o Hospital.

As viaturas sofreram danos materiais avultados, tal como ilustra a fotografia. As primeiras informações davam conta apenas de danos materiais mas entretanto confirmou-se que duas pessoas foram transportadas ao Hospital Dr. Nélio Mendonça com ferimentos ligeiros.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses prestaram socorro às vítimas.