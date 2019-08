Acidente com fuga em Machico

É o segundo acidente com fuga no espaço de dois dias. À semelhança do que aconteceu no Bairro do Hospital, na noite da última sexta-feira mais um condutor fugiu depois de ter embatido num automóvel estacionado, desta vez em Machico.

O veículo, um BMW 116, ficou com danos avultados, num prejuízo que o dono ainda não conseguiu calcular.

Segundo o proprietário, o acidente aconteceu pouco depois das 22 horas quando a viatura estava estacionada fora de estrada, na Fonte de Santo António, mais precisamente nas imediações do Bar ‘Poncha da Fátima’.

Ao ouvir um grande estrondo diz ter-se dirigido à janela mas garante que apenas avistou um carro a alta velocidade já a passar a curva. “Era de noite e não deu tempo para nada. Pareceu-me um carro mais alto tipo um jipe, mas não foi possível ver a matrícula”, referiu, acrescentando que junto ao seu carro ficaram bocados verdes, que aparentam ser de um pisca ou farol, e bocados brancos.

O lesado disse também que procurou falar com a vizinhança e que uma vizinha admitiu ter visto este carro “à louco a subir e a fazer curvas descontroladas”.

O dono do veículo contactou a Polícia de Segurança Pública que se deslocou ao local e tomou conta da ocorrência.

Recorde-se que, tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa de hoje, também na passada quinta-feira uma condutora bateu num carro estacionado no Bairro do Hospital e colocou-se em fuga.