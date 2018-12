Um acidente envolvendo três viaturas ‘entupiu’ esta manhã a circulação automóvel na requalificada Rua do Bom Jesus, agora apenas com uma fila de circulação. O toque entre as viaturas, ocorrido por volta das 8 horas em frente ao ‘Edifício da Caixa’, teve como consequência, além de ligeiros danos materiais, o bloqueio da circulação na dita rua.