Acidente após a Ponte dos Socorridos deixa carro preso no separador

Um acidente ocorrido na via rápida, após a ponte dos Socorridos, no sentido Câmara de Lobos - Funchal, fez com que uma viatura ligeira ficasse presa no separador da via.

Segundo apurou o DIÁRIO, a condutora da viatura estará bem. Até ao momento não foi pedido auxílio aos bombeiros, pelo que o sinistro terá apenas provocado danos materiais.