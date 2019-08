61 acidentes e uma morte numa semana nas estradas da Madeira

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informou esta sexta-feira que, relativamente à sinistralidade rodoviária verificada no período compreendido entre o dia 26 de Julho e 1 de Agosto, ocorreram um total de 61 acidentes de viação, distribuídos pelos seguintes concelhos: Funchal (27), Câmara de Lobos (4), Ribeira Brava (3), Ponta do Sol (1), Calheta (1), Porto Moniz (3), São Vicente (3), Santana (3), Machico (10) e Santa Cruz (6).

Através de comunicado, a PSP informa que este número de sinistros resultou num total de 29 feridos ligeiros (15 no Funchal, 4 em Câmara de Lobos, 1 na Ribeira Brava, 3 no Porto Moniz, 4 em Machico e 2 em Santa Cruz) 1 ferido grave em Santa Cruz e 1 morto no Porto Moniz.

As tipologias dos referidos acidentes de viação foram as seguintes: colisão (42), despiste (14), atropelamentos (2), e outros (3).

A PSP informa que desenvolveu ainda uma série de operações de fiscalização rodoviária, que resultaram na materialização de 6 detenções por condução sob o efeito do álcool (1 no Funchal, 2 em Câmara de Lobos, 1 em Santana e 2 em Santa Cruz) e 1 detenção por condução sem carta em Santa Cruz.