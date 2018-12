60 acidentes na Madeira e 10 detidos por condução sob efeito do álcool

Entre os dias 7 e 13 de Dezembro 2018, ocorreram um total de 60 acidentes de viação na Região Autónoma da Madeira. Este é o balanço da sinistralidade rodoviária, que hoje foi divulgado pela Polícia de Segurança Pública.

O Funchal tornou a ser o concelho com o maior número de acidentes, num total de 42 sinistros, seguindo-se Câmara de Lobos (3), Ribeira Brava (2), Ponta do Sol (1), Calheta (1), São Vicente (1), Santana (2), Machico (5) e Santa Cruz (3).

Estes acidentes provocaram um ferido grave no Funchal e 22 feridos ligeiros por toda a Região.

Durante o mesmo período, a PSP realizou uma série de operações de fiscalização rodoviária, que resultaram em 10 detenções por condução sob o efeito do álcool (3 no Funchal e 7 em Câmara de Lobos) e 2 detenções por falta de habilitação para o exercício da condução (1 no Funchal e 1 em C.ª de Lobos).