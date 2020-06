De acordo com a PSP, entre 24 de Maio e 4 de Junho, foram registados 51 acidentes de viação nas estradas da Madeira., dos quais resultaram 18 feridos ligeiros, um ferido grave e um morto no Funchal.

Durante este período de tempo, ocorreram oito detenções por condução sob o efeito do álcool, três detenções por condução sem habilitação legal e uma detenção no Funchal por condução sob o efeito do álcool e condução sem habilitação legal.