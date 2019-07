50 acidentes provocaram três mortes na Madeira

A última semana foi negra no que toca a acidentes de viação. Dos 50 sinistros que ocorreram entre os dias 12 e 18 de Julho resultaram três mortes, 8 feridos ligeiros e 1 grave.

Duas das vítimas faleceram na sequência de despistes de moto, no Funchal e em Câmara de Lobos e a outra num atropelamento no túnel do Arco da Calheta.

De acordo com o balanço da PSP, neste período foram também detidos 3 condutores com álcool e 1 sem carta de condução.

Uma vez que cinco das vítimas mortais neste ano de 2019 seguiam em motociclos/ciclomotores, o Comando Regional da PSP deixou os seguintes alertas:

-Utilizar equipamentos e protecções adequadas

-Investir num bom capacete

- Ter especial cuidado com a manutenção do motociclo/ciclomotor, nomeadamente quanto aos pneus e travões

- Circular de forma fluída e estável, sem alterações bruscas de trajectórias

- Utilizar de forma contínua as luzes de presença do motociclo/ciclomotor, mesmo em período diurno

- Ver e fazer-se ver pelos outros utilizadores da via: não se colocar em ângulos mortos

- Respeitar os limites de velocidade

- Não ingerir bebidas alcoólicas ou substâncias estupefacientes no exercício da condução