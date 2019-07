48 acidentes esta semana na Madeira

A Polícia de Segurança Pública registou, entre os dias 5 e 11 de Julho, 48 acidentes nas estradas da Madeira. Além disso, há a referir 6 detenções por condução sob o efeito do álcool e e 1 detenção por falta de habilitação legal para o exercício da condução.

No que diz respeito aos sinistro, estes provocaram 17 feridos ligeiros. Destacam-se 37 colisões, 7 despistes, 3 atropelamentos e um outro não especificado.

“Este fim de semana marca o regresso do Campeonato da Madeira de Ralis com a disputa do Rali do Faial no dia de hoje, prova que se estende até amanhã. Já na Cidade do Funchal, destaque para nova edição do “Funchal Jazz”, certame que atrai centenas de pessoas à zona do Parque de Santa Catarina no Funchal. Por seu turno, a cidade do Porto Moniz acolhe também a 61.ª “Feira do Gado”, um evento que reúne um elevado número de cidadãos madeirenses e estrangeiros. Aconselhamos assim, para todos estes eventos, especial prudência aos condutores madeirenses quanto ao estacionamento, velocidade de circulação e consumo de bebidas alcoólicas no exercício da condução, diminuindo o risco para ocorrência de

acidentes”, alerta o Comando Regional.