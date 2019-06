47 acidentes provocaram 17 feridos ligeiros e um ferido grave na Região

O balanço semanal da sinistralidade rodoviária, referente à semana compreendida entre os dias 31 de Maio e 6 de Junho, regista 47 acidentes de viação, que provocaram 17 feridos ligeiros e um ferido grave.

O Funchal foi o concelho que mais sinistros registou (21), bem como mais feridos - 9 ligeiros e um grave.

No âmbito das competências e acções da PSP foram feitas 7 detenções por condução sob o efeito do álcool e 2 detenções por falta de habilitação legal para o exercício da condução.

“Este fim de semana marca o regresso do Campeonato da Madeira de Ralis com a disputa do Rali da Ribeira Brava no dia de hoje, prova que se estende até amanhã. Já na Cidade do Funchal, destaque para nova edição do Festival do Atlântico, certame que atrai milhares de pessoas à zona baixa do Funchal. Por seu turno, a cidade de Machico acolhe também o “Mercado Quinhentista”, um evento que reúne um elevado número de cidadãos madeirenses e estrangeiros. Aconselhamos assim, para todos estes eventos, especial prudência aos condutores madeirenses quanto ao estacionamento, velocidade de circulação e consumo de bebidas alcoólicas no exercício da condução, diminuindo o risco para ocorrência de acidentes”, nota a PSP.