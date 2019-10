45 acidentes provocaram 15 feridos na Madeira

A Polícia de Segurança Pública (PSP) contabilizou na última semana 45 acidentes de viação, dos quais resultaram 15 feridos ligeiros.

Entre os dias 11 e 17 de Outubro, a PSP desenvolveu ainda uma série de operações de fiscalização rodoviária, que resultaram em 3 detenções por condução sob o efeito de álcool, 3 por falta de habilitação legal para o exercício da condução e diversas contraordenações, das quais foram detectadas 18 por condução sob a influência de álcool, 8 por falta de inspecção, 4 por não utilização do cinto de segurança, 3 por falta de seguro, 3 por circulação com pneumáticos em mau estado, 3 por alteração das características constantes no certificado de matrícula, 2 por falta de colete reflector, 1 por falta de capacete, 1 por circulação com documento de identificação do veículo apreendido e outras infracções relacionadas com actividade de motorista de animação turística (falta do mapa de horário, cartão tacográfico, repouso semanal, folhas de registo das últimas jornadas de trabalho, não cumprimento do período de condução ininterrupta).

O Comando Regional da PSP lembra que durante este fim-de-semana irão decorrer as provas de Triatlo no Funchal, chegada do Ecotrail e uma Manifestação seguida de Marcha, havendo necessidade de condicionar e encerrar ao trânsito automóvel inúmeras artérias da zona baixa da cidade. Assim, “a PSP aconselha a leitura dos Editais publicados pela Câmara Municipal do Funchal, bem como a máxima prudência na circulação automóvel e estacionamento de viaturas, respeitando para o efeito a sinalização existente e orientação dos agentes da Polícia de Segurança Pública, de forma a evitar a ocorrência de acidentes, bloqueamento de acessos e desta forma garantir a fluidez de tráfego rodoviário”.