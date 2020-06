43 acidentes e 15 detidos na última semana na Madeira

A Polícia de Segurança Pública registou, ao longo da semana compreendida entre os dias 12 e 18 de Junho, um total de 43 acidentes de viação, dos quais resultaram de 11 feridos ligeiros e um ferido grave, este no concelho da Ribeira Brava.

A grande maioria dos acidentes tratou-se de colisões (26), mas houve também despistes (10) e dois atropelamentos, entre outros sinistros.

Quanto às fiscalizações realizadas, estas levaram à detenção de 15 pessoas. Destas, 12 foram detidas por condução sob a influência do álcool e 3 por falta de habilitação legal para o exercício da condução.

“A Polícia de Segurança Pública aconselha a todos os condutores a prática de uma condução prudente, exortando o cumprimento pelas normas constantes dos normativos legais vigentes, com especial incidência para o respeito pelos limites de velocidade dentro e fora das localidades, limites ao consumo do álcool e substâncias psicotrópicas, utilização dos cintos de segurança e não utilização de telemóveis aquando do exercício da condução automóvel”, refere nota do Comando Regional da PSP.