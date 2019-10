36 colisões e 7 despistes nas estradas da Madeira

Entre os dias 18 e 24 de Outubro, foram registados 48 acidentes de viação nas estradas da Madeira, dos quais resultaram 11 feridos ligeiros.

A grande parte dos acidentes resultaram de colisões (36), tendo havido ainda 7 despistes, 1 atropelamento e 4 outros acidentes não especificados.

Neste mesmo período a Polícia de Segurança Pública deteve um condutor sob a influência de álcool, 1 por falta de habilitação legal para o efeito e registou diversas contraordenações por infração ao Código de Estrada e legislação avulsa, informou o Comando Regional da PSP em comunicado.

Por fim, o Comando lembrou que durante o próximo fim-de-semana (26 e 27 de Outubro) irão decorrer no concelho do Funchal e Serras da Madeira diversas provas desportivas, destacando-se a 5.º Edição do Ecotrail do Funchal – Madeira 2019, a IV Maratona Internacional da Madeira em patins e a 3.ª Prova da Taça da Madeira de DHU-DOWNTOWN Funchal, pelo que haverá necessidade de condicionamento e encerramento ao trânsito automóvel de algumas artérias da zona baixa da cidade.

Assim, “a PSP aconselha a leitura dos Editais publicados pela Câmara Municipal do Funchal com informação detalhada sobre as vias encerradas ou condicionadas ao trânsito, bem como a máxima prudência na circulação automóvel e estacionamento de viaturas, respeitando para o efeito a sinalização existente e orientação dos agentes da Polícia de Segurança Pública, de forma a evitar a ocorrência de acidentes, bloqueamento de acessos e desta forma garantir a fluidez de tráfego rodoviário”.