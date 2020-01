34 detenções, 74 doses de droga apreendidas e 138 acidentes na Madeira na operação ‘Festas Seguras’

A operação ‘Polícia Sempre Presente: Festas Seguras 2019-2020’, que decorreu entre os dias 16 de Dezembro de 2019 a 1 de Janeiro de 2020, levou à detenção de 34 cidadãos, bem como à apreensão de 74 doses de droga. Quanto à sinistralidade rodoviária, registaram-se 138 acidentes de viação, que resultaram em dois mortos, dois feridos graves e 52 feridos ligeiros.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública, comparativamente com o ano passado, registaram-se menos 45 acidentes, mais dois mortos e menos seis feridos graves.

O reforço das acções no âmbito da segurança rodoviária manter-se-á até final do próximo dia 05 de janeiro, domingo, acompanhando o movimento de regresso de festividades.

Resultados finais:

• Meios empenhados: 416 polícias e 209 viaturas policiais.

• Detenções: 34 cidadãos detidos (das quais, 20 por condução com taxa de alcoolémia igual ou superior a 1,2 gr/l; 7 por condução sem habilitação legal; 2 por tráfico de estupefacientes; 2 por desobediência, 1 por agressão a elemento policial e 2 por furto).

• Droga apreendida: 41 doses de drogas sintéticas, 16 doses de haxixe, 14 doses de ecstasy, 2 doses de cocaína e 1 dose de heroína.

• Operações de fiscalização rodoviária: 79 operações.

• Viaturas fiscalizadas: 2 982 viaturas, das quais 17 foram apreendidas.

• Contraordenações autuadas: 468 autos de contraordenação (dos quais se destacam, 21 por condução sob a influência do álcool; 16 por condução em excesso de velocidade; 13 por falta de seguro de responsabilidade civil; 21 por falta de Inspeção Periódica Obrigatória; 13 por falta de utilização do cinto de segurança; 13 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução; 8 por alteração às características das viaturas, 4 por infração à sinalização semafórica; entre outras infrações ao Código da Estrada e restante legislação avulsa).

• Sinistralidade rodoviária: 138 acidentes de viação registados (66 no Funchal, 15 em Câmara de Lobos, 7 na Ribeira Brava, 1 na Ponta do Sol, 4 na Calheta, 3 no Porto Moniz, 4 em São Vicente, 3 em Santana, 13 em Machico, 21 em santa Cruz e 1 no Porto santo), de que resultaram 2 mortos (1 no Funchal e 1 em Santa Cruz), 2 feridos graves (Funchal e Machico) e 52 feridos ligeiros (30 no Funchal, 3 em Câmara de Lobos, 3 na Ribeira Brava, 1 na Calheta, 1 no Porto Moniz, 4 em São Vicente, 5 em Machico, 4 em Santa Cruz e 1 no Porto Santo). Destes acidentes contabilizamos 95 por colisão, 30 por despiste, 5 por atropelamento e 8 por outros motivos.