23 embalagens de álcool etílico furtadas do laboratório de Saúde Pública no Funchal

O Laboratório Regional de Saúde Pública, situado na Rua 31 de Janeiro, no Funchal, foi assaltado na madrugada de hoje. Do interior, foram furtadas mais de duas dezenas de embalagens de álcool etílico, naquele que foi o segundo assalto às instalações daquele laboratório no espaço de três meses.

À semelhança do que aconteceu em Dezembro último, os meliantes voltaram a furtar álcool etílico, ao que tudo indica num total de 23 embalagens, segundo apurou o DIÁRIO.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local já pela manhã e tomou conta da ocorrência. Foi aberto um inquérito para investigar este furto, que também configura um crime contra o património da Região.

“Confirmo o furto no interior do Laboratório Regional de Saúde Pública”, disse à agência Lusa o comissário Marco Lobato, referindo que foi furtado álcool e “nada mais”.

O assalto terá ocorrido durante a madrugada, mas o alerta só foi dado hoje de manhã, quando os funcionários chegaram ao local, situado na Rua 31 de Janeiro, no centro do Funchal.

A PSP tomou conta da ocorrência e, para já, não dispõe de pistas sobre a autoria do furto. “Não há suspeitos. Temos apenas o relato da situação”, explicou Marco Lobato.

A procura por álcool etílico aumentou substancialmente na Região Autónoma da Madeira nas últimas semanas, motivada pela pandemia de covid-19.

Esta não é a primeira vez que ocorrem furtos de álcool etílico naquele laboratório regional.

Tal como o DIÁRIO noticiou, há cerca de três meses os funcionários encontraram sinais de arrombamento no edifício daquele laboratório sob a tutela do Instituto e Administração da Saúde da Região Autónoma da Madeira (IASAUDE) onde antes funcionava a Direcção Regional de Juventude, junto ao Centro Comercial Bom Jesus.

Do interior desapareceram mais de 150 garrafas de álcool utilizado nos exames analíticos e na investigação laboratorial.