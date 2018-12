20 voos cancelados no Aeroporto da Madeira é o balanço desta quarta-feira

10 chegadas canceladas e outras 10 partidas anuladas. Este é o balanço do movimento aéreo no Aeroporto da Madeira registado até ao momento (21h49), numa quarta-feira marcada pela má visibilidade que condicionou e muito o tráfego de passageiros em Santa Cruz.

À conta do nevoeiro denso foram canceladas as chegadas dos voos U2 6245 (easyJet - Bristol), TP 1685 (TAP - Lisboa), U2 8135 (easyJet - Londres), TP 1695 (TAP - Lisboa), U2 7603 (easyJet - Lisboa), TP 1689 (TAP - Lisboa), TO 3458 (Transavia - Paris), TP 1697 (TAP - Lisboa), TP 1687 (TAP - Lisboa) e U2 7605 (easyJet - Lisboa), perfazendo assim um total de dez viagens abolidas que tinham como destino final a Região.

Por seu turno, o facto destas 10 aeronaves não terem aterrado em solo madeirense fez com que outras 10 partidas tivessem sido canceladas. São os casos dos voos U2 6246 (easyJet - Bristol), TP 1692 (TAP - Lisboa), U2 8136 (easyJet - Londres), TP 1694 (TAP - Lisboa), U2 7604 (easyJet - Lisboa), TP 1684 (TAP - Lisboa), TO 3459 (Transavia - Paris), TP 1686 (TAP - Lisboa), TP 1714 (TAP - Porto) e U2 7606 (easyJet - Lisboa).

Refira-se que o primeiro voo cancelado registou-se às 10h45 desta quarta-feira e o último às 20h40, sendo que neste momento vem a caminho do Aeroporto da Madeira o último voo da noite (TP 1691), operado pela TAP e proveniente de Lisboa, com chegada prevista para as 22 horas.

Mau tempo adia acção do PTP

A iniciativa do Partido Trabalhista Português (PTP), agendada para esta quinta-feira, quanto à apresentação do plano energético para Santa Cruz, “fica sem efeito em virtude do mau tempo no aeroporto ter impedido a chegada dos envolvidos na apresentação”, anunciou o partido num comunicado dirigido à imprensa, dando conta que irá informar, em tempo oportuno, nova data, mas já no ano novo.