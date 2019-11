17 condutores detidos com álcool na Madeira

A Polícia de Segurança Pública deteve 17 condutores sob efeito de álcool nas estradas da Madeira. Na última semana foram também detidas 2 pessoas por falta de habilitação legal para o exercício da condução, um por desobediência e foram registadas diversas infracções ao Código de Estrada e legislação avulsa.

No que toca à sinistralidade, houve 65 acidentes de viação, que provocaram 15 feridos ligeiros.

O Comando Regional da PSP lembra que “no próximo fim-de-semana (08 e 09 de Novembro) irá decorrer no concelho do Funchal, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, alguns condicionamentos de trânsito devido às Comemorações do 101.º Aniversário do Armistício e da Liga dos Combatentes, com uma previsão de uma grande afluência de público, pelo que a PSP aconselha a leitura do Edital publicado pela Câmara Municipal do Funchal com informação detalhada sobre as vias encerradas ou condicionadas ao trânsito, bem como a máxima prudência na circulação automóvel e estacionamento de viaturas, respeitando para o efeito a sinalização existente e orientação dos agentes da Polícia de Segurança Pública, de forma a evitar a ocorrência de acidentes, bloqueamento de acessos e desta forma garantir a fluidez de tráfego rodoviário”.