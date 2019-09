16 quilos de pargo apreendidos por venda ilegal no Funchal

A Secção Naval do Comando Territorial da Madeira da GNR apreendeu, na passada sexta-feira, 16 quilos de pargo por venda ilegal do pescado, que havia sido obtido através da pesca lúdica, no Funchal.

Segundo nota enviada pela GNR, “os militares detectaram um homem de 45 anos, praticante de pesca lúdica, a vender o pescado a um estabelecimento de restauração”. “Desta acção resultou a apreensão do pescado, no valor estimado de 100 euros e a elaboração de dois autos de contraordenação por venda de pescado obtido através de pesca lúdica, uma infracção punível com coimas que pode atingir os 2 mil euros, para pessoas singulares, e os 10 mil euros, para pessoas colectivas”, indica a GNR.

O pescado, por se encontrar em condições para consumo, foi entregue a uma instituição de solidariedade social.