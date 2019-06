15 quilos de lapas apreendidos pela GNR em São Vicente doados a instituições

O Posto Territorial de São Vicente da GNR apreendeu, no dia 20 de Junho,15 quilos de lapas frescas em concha, com o valor comercial estimado de 75 euros, na praia da Ribeira da Lage, no Seixal, concelho de São Vicente. As lapas foram entregues a instituições de solidariedade social do concelho de São Vicente, após inspecção higossanitária.

“No decorrer de acções de fiscalização no âmbito da vigilância da costa, os militares detectaram um saco que continha no seu interior as referidas lapas, sendo que ultrapassavam o limite legal de captura desta espécie por dia e só podem ser capturadas através de pesca lúdica”, explica através de nota enviada à comunicação social.

Acrescenta que se presume que “o autor da captura tenha escondido o saco e abandonado o local, no momento que verificou a presença da GNR, não sendo possível a sua identificação”.