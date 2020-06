12 detidos e três motas apreendidas na Madeira na operação ‘2 Rodas em Segurança’

A Polícia de Segurança Pública levou a cabo, entre os dias 10 e 14 de Junho a operação ‘2 Rodas em Segurança’, que levou à detenção de 12 pessoas e à apreensão de três motas.

“Esta operação incidiu especialmente sobre a correcta utilização do capacete de protecção; cumprimento da sinalização semafórica; correcta mudança da via de trânsito e adequada sinalização de manobras; cumprimento dos limites de velocidade e das regras de prioridade e detecção de situações de condução sob o efeito do álcool”, explica a PSP, que colocou no terreno cerca de 124 agentes, que fiscalizaram 1.080 veículos, dos quais 367 de duas rodas.

De acordo com a PSP, a operação aos veículos de duas rodas resultou em 12 detenções, sendo 3 por condução sem habilitação legal, 8 por condução sob influência do álcool e 1 por outros motivos. Há a acrescentar que 3 veículos de duas rodas foram apreendidos por irregularidades diversas, nomeadamente quanto à documentação.

“No que concerne às principais temáticas de fiscalização, foram detectados 6 condutores a conduzir sob a influência do álcool, 58 em excesso de velocidade, 3 sem seguro de responsabilidade civil obrigatório, 2 sem fazer a utilização do cinto de segurança, 1 sem inspecção periódica obrigatória, bem como outras múltiplas infracções”, especifica.