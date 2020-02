Dez elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram esta madrugada a combater um fogo que deflagrou em roupas e lixo numa casa devoluta, no Funchal.

As chamas, que surgiram na Rua Bela de São Tiago, foram extintas com o apoio de duas viaturas de combate a incêndios (um pesado e um ligeiro) por volta das 2 horas da manhã. No local esteve também uma ambulância que não chegou a ser utilizada uma vez que não havia ninguém ferido.