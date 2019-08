Zeus: Circuito Clássico e Cruzeiro

Aproveite a oportunidade para conhecer a Grécia clássica com a oferta especial do operador Lusanova, com partida dia 25 de Agosto.

O programa inclui passagem por Atenas e um cruzeiro clássico no Mar Egeu, com passagem por Atenas, Pireus, Míconos, Kusadasi, Patmos, Rodes, Creta, Santorini, Pireus, Atenas, Epidauro, Micenas, Olimpia, Patras, Delfos, Kalambaka, Meteora, Atenas.

Este cruzeiro tem um preço de 2 074€ por pessoa e inclui passagem aérea, a partida de Lisboa em classe económica com 1 bagagem de porão até 23kg, transferes de chegada/partida, 5 noites de estadia em regime de alojamento e pequeno-almoço, 3 jantares (sem bebidas), 4 noites de cruzeiro no navio Celestyal Olimpia da companhia “Celestyal Cruises” em pensão completa, com pacote de bebidas “All Inclusive” e 2 excursões durante o cruzeiro. Visitas e assistência no cruzeiro com guias locais em espanhol, taxas portuárias e gratificações, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alteração sem aviso prévio, seguro.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, bebidas às refeições (excepto no cruzeiro), bagageiros nos hotéis, taxas municipais, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]