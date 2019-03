Yang é o convidado da abertura do ‘A^Beach’ em Machico

A abertura do Atlanticulture Beach, previstas para as 18h00 de amanhã, em Machico, vai contar com a animação a cargo de Michael Yang.

Michael Yang é actualmente o programador do Living Room, o Micro Club da cidade do Funchal que transporta os conceitos mais em voga das principais metrópoles mundiais e leva a Machico um ‘special set’ ao melhor estilo N-Disco, música que marcou a linha da colectânea Hed Kandy que se ouvia nos melhores Beach Clubs de Verão um pouco por todos os sítios mais cosmopolitas do planeta como Ibiza, Miami ou Saint Tropez. A comandar as operações do bar estará Kiko Fonseca.

O estilo de Michael Yang caracteriza-se sobretudo por ser ecléctico e assume-se como um apaixonado por boa música.

O Disco, Chill Out, Deep House e o Techno são alguns dos estilos que o inspiram, criando momentos de fusão musical com particular cadência electrónica.

Michael Yang deu início ao seu gosto pelo djiing em 1997. O seu percurso profissional tomou contornos mais sérios em Lisboa, decorria o ano de 2004. Depois de actuar repetidamente na capital, estabeleceu-se no Funchal e trabalhou para várias casas nocturnas, tais como o Marginal Club, Casino da Madeira, Café do Teatro, Hotel The Vine, Estalagem da Ponta do Sol, Chega de Saudade, Mini Eco Bar, Molhe, entre outros. Nos últimos anos tem sido presença assídua em clubes de Lisboa como o Clube da Esquina, A Capela e MusicBox, oferecendo som de vanguarda e qualidade a todos aqueles que o acompanharam desde o início da sua carreira.

Em Outubro de 2011 fundou a produtora de eventos FLUID, criadora das festas mais intimistas e alternativas do panorama electrónico português.

O ‘A^Beach’ é um espaço destinado à “nova interpretação do conceito de viver a praia”. Prima por ter ambiente cuidado e decoração minimalista descontraída.

O espaço localizado no Fórum Machico terá várias valências, decidindo apostar em sumos naturais, cocktails, gelados

e petiscos.