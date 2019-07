Weekend SPA no Galo Resort

O programa de fim-de-semana no SPA é composto por uma massagem personalizada no ASHOKA Ayurveda, jantar no Restaurante Atlantis e uma noite de acomodação e pequeno-almoço buffet no hotel Galosol. Inclui ainda acesso livre a áreas exclusivas como o complexo balnear Lido Galomar, zonas de relaxamento, sessões de yoga e meditação, ginásio, piscinas e saunas do Resort.

Com uma localização única no limite da falésia e com uma vista privilegiada sobre o mar, aproveite para desligar da rotina e relaxar profundamente. Pacote disponível a partir de 193€.

Reservas e contactos:

Galo Resort Hotels, Rua Francisco Santana, Caniço de Baixo

Reservas: [email protected] 291 930 930