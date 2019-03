‘Voo do amor’ com desfecho surpreendente

O que terá acontecido em Paris ao casal vencedor do passatempo ‘Voo do Amor’, uma iniciativa da TAP, em parceria com o DIÁRIO?

As novidades serão contadas na edição deste domingo da nossa publicação digital D7, onde revelaremos pormenores surpreendentes da viagem de Luísa Mendes e de Oscar Fernandes.

Os dois madeirenses acabaram por viajar a 20 de Fevereiro, quase uma semana depois do inicialmente previsto, já que no dia dos namorados o vento que se fez sentir no aeroporto pregou uma partida. Mas como um azar nunca vem só...., o resto é bem mais imperdível