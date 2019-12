Visite o The Small House, na Praça do Povo.

Estamos presentes naquela que é e será a nossa experiência outdoor de maior impacto, até o momento, pois, apesar de já termos estado em eventos de renome, esta será a primeira que estaremos a levar o nosso nome mais além, junto do público que procura o Mercadinho de Natal do Funchal, que é um dos mais conhecidos e falados, pela Europa.

A par da experiência, com o público, com a época festiva e com a envolvente, teremos um período de trabalho direcionado apenas para duas vertentes da nossa casa: Cerveja (Cerveja da Casa e cervejas com produção regional), e Poncha da Madeira.

Estas foram as duas vertentes designadas ao nosso espaço, e trabalharemos para manter a qualidade a que já habituamos os nossos visitantes, no The Small House.

E por falarmos na nossa casa, convidamos quem nos conhece e visita, a passar pela Vila Natal na Ponta do Sol. A beleza, magia e cor da quadra, invadiram o centro do concelho, tornando-o uma paragem obrigatória, para os/as apreciadores/as do Natal.

No presente mês, e início de Janeiro, estaremos presentes em duas frentes, e contamos com a sua sempre bem-vinda visita!

Para saber mais sobre o que se passa no The Small House, siga-nos no Facebook, Instagram e TripAdvisor.