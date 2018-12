Visite-nos no Mercado de Usados!

De 5 a 9 de Dezembro marcamos presença no Mercado de Usados, que decorre no Madeira Tecnopolo. Venha conhecer a nossa oferta variedade e de qualidade para que possa entrar em 2019 ao volante do seu automóvel preferido!

Destaques da semana:

1ª foto

Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 cv - diesel

Ano: 2014

PVP: 35.980€

2ª foto

Renault Megane ST 1.5 DCI 110 cv - diesel

Ano: 2016

PVP: 15.980€

3ª foto

BMW Serie 1 - 116 D - diesel

Ano: 2016

PVP: 22.480€

4ª foto

Peugeot 208 1.6 BlueHDI Allure - diesel

Ano: 2016

PVP: 15.980€

Saiba mais em http://www.eco-carmadeira.com/

Morada: Avenida das Madalenas (junto ao Centro de Saúde de Santo António), Funchal

Telefone: 291 291 629 284 | Fax: 291 624 284