‘Vinhos e Amigos’ voltam a juntar-se na Madeira no dia 18 de Novembro

No próximo dia 18 de Novembro realiza-se a 3.ª edição do evento ‘Vinhos & Amigos’, no Cash & Carry da Garcias, na freguesia de Santo António, no Funchal.

Após o sucesso da 1ª e 2ª edição, a Garcias S.A. pretende repetir a fórmula e realizar, novamente na Madeira, o evento que junta alguns dos produtores das suas marcas para uma prova especial, durante a tarde de dia 18, entre as 15 e as 20 horas.

‘Vinhos & Amigos’ é um evento criado pela Garcias, S.A., em 2017, com o intuito de gerar um convívio com os seus clientes e potenciais clientes, divulgando algumas das suas marcas exclusivas e dando-lhes a oportunidade de num mesmo espaço degustarem vinhos e espirituosos, nacionais e/ou internacionais.

O evento tem crescido de ano para ano devido à forte afluência e neste momento já se realiza, em datas distintas, em quatro locais diferentes do país: Lisboa, Algarve, Açores e Madeira.

A edição deste ano na Madeira contará com dezasseis produtores nacionais, incluindo alguns produtores da Madeira, como os Engenhos do Norte, com o Rum Zarcos, a Sociedade de Produtores de vinho do Seixal, com o vinho Seiçal e a Henriques & Henriques, com os vinhos da Madeira.