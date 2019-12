Vinhos, cocktails originais e refeições à sua escolha

O Gavino Restaurante Bar, situado na Zona Velha do Funchal, aposta num conceito novo! As refeições “Made By You” já estão a fazer sucesso junto dos nossos clientes que têm assim a possibilidade de escolher os ingredientes que querem adicionar ao seu prato!

Neste espaço, onde tudo é pensado ao pormenor, desde as decorações, ao próprio bar, ao menu e até às próprias bebidas, fazemos questão de proporcionar um serviço de alta qualidade, apostando em produtos diferenciados e num acompanhado personalizado a cada cliente. A ideia passa também por apresentar produtos originais que cumpram o mesmo propósito.

Neste sentido, reforçamos a nossa gama de vinhos para que os possa combinar na perfeição com o Menu “Made By You” e para que possamos corresponder às expectativas dos clientes mais exigentes. Temos vinhos muito versáteis e desde já apresentamos o “Tons”, o vinho da casa que é feito à base de castas viosinho, rabigato, vermelho, arinto e moscatel galego. É Douro, logo tem uma estrutura e complexidade únicas! Temos também a“Quinta Nova Terroir Blend”, um vinho para os paladares mais restritos. Além destes, temos ainda o vinho de mesa regional, o “Atlantis Rosé”, o branco e o vinho alentejano “Monte da Peceguina”. Este é de facto um vinho mais leve, mas que acompanhará muito bem os seus pratos de carne.

Continuando nas bebidas, a nossa aposta recai também nos cocktails e, diga-se de passagem, há para todos os gostos e muito originais! Alguns deles são idealizados pelo nosso barman Diogo Gouveia! E se você pedir o impossível acredite que o seu pedido será plenamente satisfeito, pois o nosso especialista conta com um vasto currículo na área, pois conta com dez anos de experiência, tendo passado por diversas casas de renome regional e nacional.

E para aguçar já o seu paladar, qual destes cocktails escolheria? Temos o “Porno Star” que é feito com vodka, puré de maracujá, xarope de baunilha, abacaxi e espumante, há também o “Sexo on Gavino”, feito com vodka, licor de pêssego, sumo de laranja e grenadine.

Gostaríamos de sublinhar que todas as ervas usadas nos cocktails são de produção própria! Obviamente há outras opções: sangria de mirtilo, sidra regional da Empresa de Cervejas da Madeira, Coral Puro Malte e como não poderia deixar de ser, a poncha é da casa!

Gavino Restaurante Bar

Morada: Rampa do Corpo Santo nº2, Zona Velha, Santa Maria Maior, 9060-075 (antigo casablanca)

Contactos: 968 173 434 | 291 220 632

[email protected]

Facebook

Aberto de domingo a quinta-feira das 12h às 23h, sextas e sábados das 12h às 2 da manhã.

* Seja responsável, beba com moderação.