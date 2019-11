‘Vinhos & Amigos’ juntam-se hoje no Funchal, descubra onde

Juntar produtores de vinho numa prova especial direccionada para os aficcionados. É isto que propõe a iniciativa ‘Vinhos & Amigos’, que decorre esta segunda-feira até às 20 horas, na Garcias (Cash Madeira), no Caminho das Laranjeiras 3 - Sítio Quinta das Freiras, Funchal.

“Traga um amigo e junte-se a nós neste grande evento e viva a sensação de provar grandes vinhos” é o desafio que faz a Garcias, uma das mais conhecidas referências regionais em vendas, distribuição e logística de vinhos, bebidas espirituosas e produtos alimentares.

Com uma forte presença nas redes sociais, a Garcias promove assim um evento que visa estreitar os laços com os apreciadores de vinho (e potenciais clientes, claro), proporcionando um evento com características especiais.

E já agora...

E por falar em vinho, nunca será demais lembrar que a maior experiência de vinhos na Região está quase aí: a Essência do Vinho - Madeira 2019 regressa de 28 a 30 de Novembro, no Centro de Congressos, numa organização do Grupo Essência do Vinho - Revista de Vinhos, em parceria com o DIÁRIO de Notícias da Madeira, proporcionando mais de mil vinhos em prova aberta, entre referências consagradas e novidades, de produtores conceituados no panorama vínico nacional e internacional, provas comentadas e sessões de cozinha ao vivo.