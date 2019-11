Viaje e marque a diferença neste Natal!

Música e iluminações nas ruas, decorações nas montras das lojas e cheiro a doces típicos. Eis a magia do Natal! Em várias cidades europeias vive-se o espírito da época a preceito. Se já está ansioso pela chegada do Pai Natal, planeie já a sua visita a um (ou mais) destes locais emblemáticos:

FRANKFURT-ROTEMBURGO-NUREMBERGA-DRESDEN-BERLIN:

Partidas: dezembro 4 - desde 1.095€ por pessoa* /7 dias

*Serviços incluídos: Passagem aérea Portugal / Frankfurt; Berlim / Portugal em classe económica com a Tap (cl.E)| Circuito com guia/acompanhante em língua espanhola/portuguesa | 6 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet em hotéis de 3* e 4* | Subida à Torre de TV em Berlim| Visita temática “Christsollen” | Degustação de vinho quente e biscoitos de gengibre| Transfers de chegada e saída | Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 96€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) | Seguro de viagem.

RIGA:

Partidas: dezembro 05,12,19,26 Janeiro 02 - desde 600€ por pessoa* /4 dias

*Serviços incluídos: Passagem aérea Lisboa / Riga / Lisboa em classe económica com a Lufthansa (cl.L) | 3 noites no Hotel Radisson Blu Ridzene***** em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet | Passeio a pé, com guia local em língua espanhola/italiana; Entrada para a Ópera Nacional ou para o Festival Europeu de Natal| Transferes de chegada e saída (mín. 2 participantes) | Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 150€ (sujeitos a reconfirmação e alterações legais) | Seguro de viagem.

TALLINN:

Partidas : dezembro 05,12,19 - desde 680€ por pessoa* /4 dias

*Serviços incluídos: Passagem aérea Lisboa / Tallinn / Lisboa em classe económica com a Lufthansa (cl.S) | 3 noites no Hotel L’Ermitage**** em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet | Passeio a pé, com guia local em língua espanhola/italiana; Bilhete para o Teatro Nacional| Transferes de chegada e saída (mín. 2 participantes) | Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 139€ (sujeitos a reconfirmação e alterações legais) | Seguro de viagem.

Lugares limitados.

