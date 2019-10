“Verão”, em exibição, este sábado, no Forum Madeira

O Fórum Madeira acolhe uma parceria inédita em Portugal chamada Sreenings Funchal, onde nos Cinemas NOS é exibido todos os sábados às 21:00 um filme cuidadosamente selecionado pela equipa do Screenings. Esta parceria permite que se desfrute na cidade do Funchal do melhor do cinema e nas melhores condições de exibição que só os Cinemas NOS conseguem proporcionar.

Este sábado, dia 19, não pode perder “ Verão” (Leto), um filme do russo Kirill Serebrennikov. Rodado a preto e branco, conta a vida da lenda do rock soviético Viktor Tsoi e como, no início, foi abraçado por outro músico da cena cultural de Leninegrado, Mike Naumenko, e sua mulher, Natasha. LETO - ou O Verão em tradução livre - usa o rock’n’roll e a música popular, tanto da Rússia como dos Estados Unidos, para contar a história de dois rock-stars russos dos anos 80, Viktor Tsoi da banda Kino e Mike Naumenko de Zoopark. Uma viagem onde não faltam os covers de Talking Heads, Iggy Pop, T-Rex, Lou Reed e David Bowie.

Kirill Serebrennikov, diretor artístico do Centro Gogol, um famoso centro de teatro contemporâneo de Moscovo, foi detido pela Polícia a meio da filmagem de Leto, e a montagem teve de ser feita na sua casa. Leto foi ainda considerado um dos melhores filmes do ano de 2018 pelas prestigiadas Cahiers du Cinéma e Les Inrockuptibles.

Recorde-se que ao longo deste mês de outubro já foram exibidos outros dois filmes, “Santiago, Itália”, de Nanni Moretti, um filme documentário que conta, através das palavras dos protagonistas e de diverso material da época, os meses que se seguiram ao golpe de estado de 11 de setembro de 1973, o qual pôs fim ao governo democrático de Salvador Allende no Chile e, também, “Parasitas”, Um filme de difícil classificação, que mistura humor negro com sátira, crítica social e suspense. Uma alegoria honesta acerca dos obstáculos de coexistência que enfrentamos num mundo onde a polarização económica e desigualdade parecem se agravar cada vez mais.

Para o último sábado do mês, a equipa do Screenings Funchal promete outro grande filme!