Venha conhecer-nos e surpreenda-se!

Somos o Citrus Bar! Criamos um conceito original com propostas saudáveis. Apostamos numa alimentação equilibrada, com menos açúcares e mais nutritiva e damos especial atenção às restrições alimentares, sobretudo no que diz respeito ao glúten e à lactose das suas refeições, seja por intolerância aos mesmos, seja simplesmente por opção.

Destacamo-nos pelo nosso atendimento de excelência, com objetivo de satisfação do nosso cliente. Trabalhamos com produtos sempre frescos que são transformados em saladas originais, coloridas e saborosas e que são também parte integrante das nossas tostas leves e nutritivas. Os nossos sumos naturais são feitos com fruta fresca e são ótimos para ajudá-lo a repor as vitaminas que tanto precisa, depois de uma longa jornada de trabalho.

Se preferir, nestes dias quentes de verão, refresque-se com uma boa limonada!

Faça-nos uma visita e surpreenda-se!

Citrus Bar

Estrada do Garajau, Ed. Caniço Plaza, 9125-067 Caniço

291 636 785

[email protected]

Facebook