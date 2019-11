Venha celebrar o Natal no Capoeira Lounge

O Capoeira lounge preparou menus especiais de petiscos em formato buffet, com a garantia de que este ambiente é o ideal para impressionar os amigos. Se o que pretende, mais do que um simples jantar, é uma festa com direito a pé de dança até à 01:00 e evitar o “para onde é que vamos agora?”, então este é o formato ideal para si.

Os cocktails são à parte, mas a música ao vivo está garantida todos os fins-de-semana.

Capoeira Lounge Bar

Complexo Balnear Lido Galomar, piso-2

Rua Baden Powell

Reservas: 291 930 930 | [email protected]