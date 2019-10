“Vem e vê”, um filme a não perder este sábado no Forum Madeira

O Fórum Madeira acolhe uma parceria inédita em Portugal chamada Sreenings Funchal, onde nos Cinemas NOS é exibido todos os sábados às 21:00 um filme cuidadosamente selecionado pela equipa do Screenings. Esta parceria permite que se desfrute na cidade do Funchal do melhor do cinema e nas melhores condições de exibição que só os Cinemas NOS conseguem proporcionar.

Este sábado, dia 26 de outubro, será exibido o filme “Vem e vê”, com assinatura do cineasta russo Elem Klimov.

Considerado um dos mais impressionantes filmes de guerra alguma vez feito e distinguido no Festival de Veneza 2017 com o Prémio de Melhor Restauro.

Com realização de Elem Klimov e com argumentação do escritor Ales Adamovich, o filme baseia-se em factos verídicos e no livro “The Khatyn Story”, de Adamovich. Embora o filme tenha como pano de fundo a 2.ª Guerra Mundial, no período de 1941 a 1945, interessa-lhe muito mais explorar os efeitos devastadores da mesma no curso da História. Os autores descrevem os locais e os acontecimentos que se tornaram símbolos desta tragédia.

O herói do filme é Flyora, um adolescente de 16 anos. Se no início da história Flyora é um rapazinho como tantos outros da sua idade, à medida que ele vai conhecendo o horror das execuções perpetradas pelos Nazis, a sua cara vai-se transfigurando e envelhecendo. As transformações no rosto de Flyora são o espelho do rosto da guerra.Talvez um dos melhores filmes anti-guerra alguma vez feitos.

Para o último sábado do mês, a equipa do Screenings Funchal promete outro grande filme, a ser exibido no mesmo horário e nas melhores condições de exibição!