Entre em 2019 ao volante de um carro novo zero quilómetros! De 29 de Novembro a 2 de Dezembro usufrua de condições únicas nos Crazy Days do C. Santos VP e concretize esse seu sonho! Não deixe de usufruir de oportunidades em viaturas novas, das marcas Volkswagen, Audi e Skoda*.

Visite-nos nas instalações Volkswagen no Caminho do Poço Barral, 31.

Contactos:

C. Santos VP

Telefone: 291 091 200

www.madeira.csantosvp.pt

volkswagen@csantosvp.pt

*Válido para negócios fechados até dia 2 de Dezembro.