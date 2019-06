Veja o Roteiro desta quinta-feira e desfrute das sugestões que temos para si

Cinema - estreias

Estreiam nos cinemas do Funchal o filme de acção e ficção científica ‘Homens de Negro: Força Internacional’ e a comédia ‘Tudo é possível’.

Festivas ‘Raízes do Atlântico’

Principia o Festival ‘Raízes do Atlântico’, na Praça do Povo. Esta quinta-feira pode ver os Banda d’Além (21 horas) e o grupo nacional Ronda dos Quatro Caminhos (22h30); na sexta-feira será a vez de subirem ao palco os Mariachi México Madeira e os sons de Cabo Verde com Tito Paris; a fechar os espectáculos na Praça do Povo, no sábado há os concertos de Maria João Fura e dos brasileiros Mart’nália.

Espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’

Nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’, pelas 19h30, no Restaurante Bahia, situado no 4.º andar do Casino da Madeira. Este novo programa para as quintas-feiras do Bahia é produzido por Luís Sousa e Vânia Fernandes. A acompanhar Vânia Fernandes, cabeça-de-cartaz do espectáculo, estão cinco cantores: Tiago Sena Silva, Cláudia Sousa, Nuno Perestrelo, Sofia Almeida e João Geraldo.

‘Dr. Why Madeira’

Noite do popular videojogo ‘Dr. Why Madeira’, a partir das 20 horas, no Snack-Bar Jardim de Santa Luzia, Funchal.

Animação no Porto Santo

Bar do Henrique promove festa ‘A Melhor Quinta do Mundo’, com o DJ Pete Kaboom.