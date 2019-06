Veja a receita da sobremesa vencedora do arraial Blandy

O arraial Blandy 2019, que juntou todas as empresas do grupo, contou com um concurso de poncha e de sobremesas.

Jéssica Jesus foi a vencedora do concurso sobremesas, com a ‘Nuvem de Frutos Silvestres’, e ganhou uma viagem ao Porto com estadia para duas pessoas.

Veja a receita que levou Jéssica ao Porto e experimente em sua casa:

Nuvem de frutos silvestres

Ingredientes:

4 iogurtes naturais

2 limas

Queijo mascarpone 200gr

1 lata leite condensado

Frutos silvestres q.b.

Suspiros q.b.

Preparação:

Numa taça, misturar o iogurte com o sumo de 2 limas. Juntar o queijo e envolver e de seguida o leite condensado e mexer até ficar cremoso.

Depois é só fazer as camadas alternadas com o creme, os frutos silvestres e os suspiros esmagados.